На Землю обрушился радиационный шторм из-за вспышек на Солнце: в чем опасность

Фото, видео: www.globallookpress.com / z03; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Могло ли это стать причиной массового сбоя в работе интернета? И чего ожидать дальше?

Сбои в работе интернета могли быть связаны и с другой причиной. Ученые предупредили о начале радиационного шторма, к которому привела мощная вспышка на Солнце. По силе она близка к максимальной.

Такая активность вызывает магнитные бури на Земле, что, в свою очередь, влияет на работу чувствительной техники. Может выйти из строя навигационные приборы. Резкое повышение солнечной радиации приводит и к нарушению работы спутниковых систем.

Магнитные бури также влияют на самочувствие людей. Обычно они становятся причиной головных болей, слабости, повышенной раздражительности и резких перепадов настроения. В зоне повышенного риска — люди с заболеваниями сосудов и сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что физик предупредил об опасности вспышек на Солнце в 2024 году.