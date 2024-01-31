Секс с экс: почему бывшие партнеры объявляются, пишут и предлагают интим

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Всегда ли разрыв окончателен? Может ли так случиться, что неожиданная встреча с бывшим выльется в новую счастливую историю любви?

Зачем пишут или звонят бывшие любовники? Вариантов ответов множество, как и шуток на этот счет. Наверняка многие были и в роли наряжающейся на встречу с экс-партнером дамы, и в роли ее подруги, которая в ужасе отговаривает от ошибки. Но шутить не будем, так как нередко эти ошибки приводят к действительно тяжелым последствиям. Лучше разберемся, почему мужчины снова оказываются в постели с женщиной после расставания. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт по отношениям и блогер Алиса Ли отметила, что, в первую очередь, отвечая на этот вопрос, нужно вспомнить причину разрыва.

Если женщина бросила своего партнера, изменила ему или просто остыла, он может спустя время появиться, чтобы просто доказать себе — он чего-то стоит, а она просто дура, раз бросила такого жеребца. Если же мужчина ушел сам, а потом вдруг нарисовался, чувство вины за причиненную боль — последнее, что он может ощущать. Дело в большинстве случаев в другом, так как, по мнению Алисы Ли, представители сильного пола не очень совестливы в отношениях, они думают о себе в первую очередь. Может, и правильно делают.

«Скорее всего, ваш мужчина походил, посравнивал, понял, что Галя была вообще-то ничего и надо бы ее все-таки попробовать опять потеребить, потому что вдруг она еще куда-то уйдет. Он никого не нашел лучше, чем она. Вот эта причина больше похожа на правду, и она встречается, конечно же, чаще», — говорит эксперт.

Счастье с бывшим возможно?

Если ваш бывший (ну вдруг!) осознал, что потерял женщину своей жизни и раскаялся, и потому вернулся, есть шанс на возобновление связи. И даже на хэппи-энд, полагает Алиса Ли. Желание измениться и наладить отношение вполне может быть искренним. И если вам хочется согласиться, не упускайте момент. Главное — момент, когда мужчина готов на подвиги, нужно использовать для того, чтобы перезаключить с ним «контракт». Новые отношения — новые договоренности. Если этот момент пропустить, уверена блогер, возобновленный роман поедет по тем же кривым рельсам, что и в прошлый раз.

Бывает, что и женщина сама пишет у бывшему мужчине первой, и это тоже не плохо. Женская инициатива не возбраняется. Если вы вошли в новое состояние, чувствуете легкость и транслируете абсолютно иную энергию, экс-партнер может ее считать. И один непринужденный совместный вечерок может привести к абсолютному развороту в отношениях. И даже хэппи-энду.

Если вы знаете, что в ваших отношениях были объективно абьюзивные моменты, если вы постоянно испытывали дискомфорт, страдали и боялись, возможно, вы встречались с психопатом или человеком с нарциссическим расстройством личности. Проанализируйте ситуацию, и вы поймете, что дискомфорт не уйдет, а «прилежное» поведение экс-возлюбленного — это просто пыль в глаза. К таким людям не стоит возвращаться. Роман с нарциссом или психопатом — это всегда несчастливый роман. В нем вы всегда будете жертвой. Тот самый случай, когда хэппи-энд невозможен.

«Единственное, что я хотела бы порекомендовать всем — не нужно надеяться и утяжелять отношения излишними ожиданиями какими-то. Если вы в легкости входите в эту историю, вы должны быть готовы к тому, что она может закончиться ничем», — заключила эксперт.

Психолог-сексолог о причинах повторяющихся связей с бывшими

www.globallookpress.com / Stefan Obermeier; 5-tv.ru

Клинический психолог и сексолог Рената Бахтеева отмечает: по статистике чаще всего именно мужчинам тяжелее проживать состояние одиночества, и они первые проявляют инициативу в попытках вернуть отношения или секс. Что может заставить его появиться в жизни бывшей? Возможно, он понял, что совершил ошибку. Ушел за новой любовью, а она оказалась не такой уж идеальной. Или того хуже — пассия оказалась хуже прежней.

«Несколько раз оказавшись в неприятных ситуациях, мужчина начинает осознавать, что, разорвав прежние отношения, он совершил ошибку. Многие анализируют свое поведение, понимают, что в чем-то были виноваты сами. Достижение внутреннего равновесия, понимание себя и осознание, что в прошлом было все не так уж плохо, мотивирует их на возвращение к бывшей», — говорит Бахтеева.

Нередко секс с экс-партнершей — это банальный способ самоутвердиться. Для мужчины развод — это такой же стресс и ощущение опустошенности. А если женщина согласится на близость после развода, сразу повысится эго, он будет думать, что его до сих пор ждут и скучают. Часто причина в слабом характере кавалера. Осознать свою ошибку — это значит проявить внутреннюю силу. Но не всем она дана. Некоторые господа не имеют воли и быстро сдаются. Они не могут построить новую жизнь и появляются в жизни бывших возлюбленных, потому что видят отсутствие будущего для себя.

Созависимость — близка к слабости. Так, мужчина мог чувствовать себя комфортно в паре с женщиной, которая привыкла быть жертвой или вести себя как ребенок. Но однажды зависимость разорвалась, партнерша набралась внутренней силы, отказалась от дурной роли и ушла. Или парню хочется острых ощущений с более сильной и яркой любовницей. Но от непривычной роли в новых отношениях быстро устаешь. Хочется вернуться в зону комфорта, снова тиранить жену или напротив — самому оказаться в подчиненной позиции.

«Один из логичных шагов — вновь попытаться наладить отношения с бывшей, что мужчины и делают. Кстати, ревность — тоже один из вариантов зависимости, и именно это чувство часто становится причиной очередного появления любовника из прошлого. Он не может тебя отпустить, завидует твоему новому партнеру и возвращается», — продолжает Бахтеева.

Жалость и привязанность к детям

Случается и так, что после разрыва женщина «ломается». Она не может пережить уход мужа, теряет работу, находит спасение от тоски в пагубных зависимостях. Бывший видит это и чувствует себя ответственным за ее трагедию. А если мужчина ушел из семьи с ребенком, который является смыслом его жизни, порой он готов терпеть опостылевший брак ради общения с наследником. В маленькой дочке или сыне для него заключался весь мир. Общение, игры, просмотр фильмов делали его самым счастливым папой на свете. Такие папы думают: «Пусть она гуляет, пусть не работает, устраивает скандалы, главное — чтобы ребенок был рядом».

Чувство собственности или способ отомстить

Возврат на фоне психологии собственничества — достаточно опасная форма отношений. Такое чаще всего происходит, если бывшая подруга уже начала новые отношения. Экс-партнер воспринимает нового ухажера как потенциально опасного, но как только он будет устранен, пропадает интерес и к экс-возлюбленной.

«Кто кого бросил — это же про самоутверждение. Лидерство может быть адекватным, а может быть патологическим. Во втором случае любой проигрыш воспринимается крайне болезненно. И если решение о расставании было принято девушкой такого лидера, его эго начинает паниковать. Что можно сделать в такой ситуации? Вариант только один: сойтись, а потом разойтись снова, сказав — это я тебя бросил», — отмечает психолог.

«У нас был перерыв». Случаи, когда один партнер все еще считает себя включенным в отношения, которых нет — обычное дело. Из-за частых расставаний очередной конфликт не воспринимается всерьез, поэтому партнеру сложно поверить и принять факт, что на этот раз отношения действительно завершены окончательно и бесповоротно.

Есть и другие причины. Возможно, мужчина считает, что его экс далеко не лучшая. Он видел и более симпатичных, интересных в интимном плане дам, но в то же время понимает, что в привычной обстановке тоже хорошо: не нужно никуда бежать, искать, сражаться. С ней удобно. Как относится к этому женщина — другой вопрос. Часто поиск комфорта у мужчины связан с банальной ленью, нежеланием развиваться и добиваться целей в жизни.

«Замечено, что спустя некоторое время после расставания женщина начинает приводить себя в порядок. Позади остается депрессия, тоска, разочарование. Возможно, в твоей душе все еще осталось для них место, но уже появляется и желание быть просто красивой. Возможно, именно этой свежести и не хватало твоему бывшему. Теперь, когда ты изменилась, он вновь тобой заинтересовался и стал появляться в твоей жизни», — добавляет Бахтеева.

Главная причина

Самая популярная, абсолютно типичная причина появления на пороге бывшего может вас разочаровать. Она не связана с тонкостями личностных отношений, и в ней нет никакой романтики. Он просто хочет секса, а выходить на охоту лень. Да и зачем? Партнер уже проверен, нет рисков. За ней не нужно ухаживать, тратить время и деньги, добиваться и после искать поводы для расставания. Все прозрачно, понятно и по обоюдному согласию.

Вреди других причин эксперт выделяет настойчивость друзей или родственников. Им казалось, что мужчина нашел идеальную жену, и они всеми возможными способами мотивируют его к ней вернуться. Не стоит забывать о финансовых вопросах. Иногда женщина зарабатывает намного больше. Настолько больше, что с расставанием уровень жизни мужчины сильно падает. Он не может сам заработать достаточно и не находит ничего лучшего, чем снова появиться в жизни бывшей подруги. В этом же разделе причин квартирный вопрос. У нее есть квартира, а он вынужден снимать и скитаться. Ну, дальше вы и сами понимаете.

А бывает, что молодому человеку просто что-то нужно. Он не собирается восстанавливать отношения или признаваться в любви. Напротив, хочет через бывшую познакомиться с ее подругой или забрать оставленную прошлой зимой новую дубленку. Эти причины кажутся мелочными и меркантильными, несовременными, но опыт экспертов показывает — многие сталкиваются с ними и сегодня.

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