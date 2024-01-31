«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Какой тактики придерживаются наши бойцы на поле боя?

Российские силы продолжают постепенно продвигаться в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — сказал губернатор в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские артиллеристы «превратили в пыль» отряд ВСУ в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.