Начальник ГУР Украины Буданов в последний момент отказался стать главкомом ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Что западные эксперты думают о расколе в верхушке украинской власти? И почему Зеленскому не удается избавиться от Залужного?

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался сменить Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ). Такое предположение высказывается в статье британского журнала The Economist с заголовком «Вражда между президентом Украины и главнокомандующим армией набирает обороты». Главе киевского режима Владимиру Зеленскому никак не удается сместить неугодного Залужного.

Автор материала пишет: удалось подтвердить, что встреча, на которой Зеленский сообщил главкому о решении его уволить, состоялась. Ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности (СНБ), но в ответ получили отказ. В Минобороны страны и офисе президента опровергли информацию об увольнении генерала, что формально было правдой. Но проблемы — конфликт между главой государства и военачальником, а также подозрения, что Залужный метит в президентское кресло. Споры между руководством Украины и ее военным командованием беспокоят западных партнеров.

Отмечается, что в качестве претендентов на пост Залужного упоминаются два генерала: 58-летний Александр Сырский и 38-летний Кирилл Буданов. Оба считаются близкими к президентской команде. Сырский стал весьма непопулярен после того как в прошлом году пожертвовал закаленными в боях командирами в ходе бессмысленной обороны Артемовска. Буданов в свою очередь никогда раньше не возглавлял крупных военных подразделений и уж тем более целую армию.

«Некоторые предполагают, что он отказался от работы в последнюю минуту. Близкий коллега утверждает, что генерал Буданов не подражал позиции генерала Залужного, но и отказываться от военной позиции он тоже не имел права», — сказано в статье.

Популярность Залужного тем временем растет. Известные украинские оппозиционеры высказываются в защиту генерала. Все активнее в последние недели, когда усилились слухи о скором его смещении с должности главкома. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко, который не в восторге преемника, заявил: «Увольнение Залужного, если это правда, нанесет удар по самому сердцу национального единства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерий Залужный отреагировал на слухи о своей отставке.