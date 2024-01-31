Тупорылая акула впервые за 15 лет напала на человека в Сиднее

Фото: www.globallookpress.com / AGAMI/V. Legrand, via www.imago-

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Пострадала молодая девушка. Как ей удалось спастись?

В Сиднейской гавани в Австралии тупорылая акула набросилась на 29-летнюю девушку, серьезно повредив ей ногу. Об этом сообщил телеканал 9News.

Инцидент произошел 29 января. Девушка плавала рядом с частным причалом, спасти ее удалось благодаря незамедлительной реакции находившихся поблизости людей. Пострадавшую экстренно доставили вертолетом в больницу. Сообщается, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что девушка потеряла много крови. Однако сейчас она находится в стабильном состоянии после перенесенной операции. Специалисты говорят, что акулы часто заплывают в эту гавань. Однако они предпочитают держаться от людей подальше. Последний раз хищная рыба нападала на людей в Сиднее 15 лет назад. Тогда пострадал водолаз ВМФ Австралии.

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