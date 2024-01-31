Путин поддержал инициативу РАН вернуться к академической экспертизе учебников

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Научное сообщество всегда проводило такую проверку, однако на текущей момент она не ведется.

О подмене фактов и недопустимости переписывания истории говорили накануне в Кремле. Школьные учебники в России вновь будут подвергать жесткой научной экспертизе. Предложение президента РАН поддержал Владимир Путин. Научное сообщество всегда проводило такую проверку. И главу государства даже удивило, что несколько лет назад эта практика прекратилась.

«У нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников», — сказал президент РАН Геннадий Красников.

«В 2018 году убрали это?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Убрали, да. Я пытался изучить этот вопрос. Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…» — ответил Красников.

«Я, честно говоря, упустил это. Странно», — признался российский лидер.

В ходе беседы стороны пришли к выводу, что этот вопрос нужно обязательно вынести на обсуждение.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин объяснил важность создания нового учебника истории.