«Дороже любых медалей»: фигурист Галлямов ответил на лишение команды РФ олимпийского золота

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Спортсмены отмечают, что перед ними все равно открыты новые горизонты.

Вслед за громким решением о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой сборную России по фигурному катанию ожидаемо лишили командного золота Олимпиады в Пекине.

Первое место отдали США, серебро досталось Японии, а вот Россия опустилась на третью строчку. Это произошло из-за того, что все результаты Валиевой на Играх аннулировали. Однако один из участников той сборной — Александр Галлямов — показал, как надо реагировать на такие новости в условиях, когда спорт в мире давно стал политикой.

«У нас физически медали не было. Как можно отобрать то, чего не было? Но в моей личной жизни ничего не изменилось, впереди новые горизонты. Надо поблагодарить тех, кто нас поддерживает, такого единения я давно не видел, это дороже любых медалей», — прокомментировал Галлямов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в соревнованиях сроком на четыре года после допингового скандала. Дача начала отстранения 17-летней чемпионки — 25 декабря 2021 года, а это означает, что она будет лишена девяти титулов, что успела завоевать за это время.

CAS счел, что Камила Валиева нарушила антидопинговые правила. По заключениям инстанции, спортсменка якобы принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине. Известно, что лекарства с содержанием этого вещества вынужден был пить дедушка фигуристки после перенесенной операции на сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ в США ответило на дисквалификацию Валиевой.