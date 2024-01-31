Силой мысли: сможет ли чип Маска объединить мозг человека с компьютером

Фото, видео: www.globallookpress.com /Cfoto; 5-tv.ru

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Сможет ли разработка американского предпринимателя изменить мир?

В учебники наверняка войдет и эксперимент, о котором стало известно накануне. В мозг человека впервые в истории вживили нейрочип. Предполагается, что с его помощью можно будет управлять смартфоном или компьютером силой мысли.

А в идеале, как надеются в компании Илона Маска, которая занимается разработкой, — технология поможет людям с ограниченными возможностями. Например, тем, кто не может видеть или ходить.

Но настолько ли безопасно это изобретение и правда ли, что Маск задумал чипировать всех людей на планете — разобрался корреспондент «Известий» Александр Тузиков. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько безопасно вживление чипов в мозг человека.