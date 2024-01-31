Актриса Зоя Бербер беременна от Максима Белобородова: «Мы старались»

Фото: Instagram* / zberberr

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Звезда «Реальных пацанов» опубликовала фото с уже большим животиком, однако даже мама до этого момента не знала о ее положении.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер устроила приятный сюрприз поклонникам, которые понятия не имели о ее беременности. Она опубликовала в личном блоге фото с уже заметным, большим животом, решив таким образом сообщить о скором появлении малыша. Оказывается, даже мама актрисы до этого момента не знала об интересном положении Бербер. Как поделилась артистка, она и ее возлюбленный Максим Белобородов захотели добавить внезапности в их совместную историю.

«Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Для многих это будет сюрпризом! Спасибо, мы старались… Удивить. Ну и… Все вы поняли», — написала Бербер под кадрами с открытым животом.

Счастливый будущий папа Максим Белобородов также поделился хорошей новостью со своими подписчиками. Точных сроков появления на свет ребенка артисты не назвали, но, судя по внешнему виду Бербер, ждать осталось совсем недолго. В соцсетях супруг звезды уже рассказывает, как готовится к рождению малыша — пара активно отоваривается в детских магазинах, запасается подгузниками и другими необходимыми мелочами.

О решении Белобородова и Бербер стать мужем и женой сообщалось еще в начале ноября 2023 года. Актеры одновременно опубликовали говорящие сами за себя снимки в соцсетях. На фото оба были одеты в простые свитера, на голове актрисы был венок с цветами и белой фатой, а на безымянном пальце — помолвочное и обручальное кольца. Несложно подсчитать, что Зоя уже была в положении на тот момент. В декабре влюбленные впервые вышли в свет вместе. Вопреки ожиданиям фанатов, оказалось, что пока речь идет не о бракосочетании, а только о предложении руки и сердца. Бербер заявила, что стала невестой, а дата свадьбы пока еще не назначена.

Зоя Бербер собралась замуж впервые, хотя у нее есть дочь Надежда от читинского сценариста Александра Синегузова, девочка родилась в 2015 году. С бывшим бойфрендом актриса познакомилась на съемках пилотных серий «Реальных пацанов» в 2010-м. По ее словам, многое в сериале стало отражением ее личной семейной жизни. Пара распалась в 2020-м, и только через три года стало известно о романе Бербер и Белобородова. Звезды не спешили обсуждать личную жизнь с прессой во всех подробностях, хотя в одном из интервью Зоя говорила о желании родить еще детей от любимого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядят подлинные супруги актеров из «Реальных пацанов».

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