СК Армении возбудил дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.

Следственным комитетом Армении возбуждено уголовное дело в связи с осквернением памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда. С таким заявлением выступил Гор Абрамян — пресс-секретарь ведомства. Он отметил, что правоохранительные органы рассмотрели в опубликованном видео «явно хулиганские действия».

«Следственный комитет сегодня, 30 января, получил сообщение полиции МВД Армении по поводу распространенного в интернете и соцсетях видео о явно хулиганских действиях, совершенных одним человеком возле памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, в парке имени Давтяна», — отметил Абрамян.

Он добавил, что сейчас проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося, а также оценки действий с правовой точки зрения. Личность подозреваемого установлена. Однако о его задержании пока информации нет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что местный житель записал на видео осквернение памятника. Мужчина растоптал ленту и раскидал венки, возложенные послом РФ и его коллегами.