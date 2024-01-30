Рядом с ТЭЦ-23 на востоке Москвы произошло короткое замыкание

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нарушений в электроснабжении потребителей не было зафиксировано.

Рядом с ТЭЦ-23 на востоке Москвы произошло вечером 30 января короткое замыкание, вызвавшее хлопок.

«Произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ 23. Короткое замыкание спровоцировало хлопок», — сообщается в Telegram-канале «Россети Московский регион».

Там отметили, что нарушений в электроснабжении потребителей не было зафиксировано — подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме. В настоящее время специалисты компании проводят ремонтные работы.

Также в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, сделанные в районе места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что это была за ярко-зеленая вспышка, напугавшая жителей подмосковного Подольска.