Муж или сожитель? Адвокат Жорин рассказал, что из себя представляет гражданский брак

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Многие считают, что отношения в таком формате подразумевают сожительство без оформления брака. Так ли это на самом деле?

Понятие гражданский брак часто путают с сожительством. Например, когда влюбленные долго живут вместе и не оформляют при этом брак, то часто от них можно услышать, что они просто живут гражданским браком. Будто этот термин равен неофициальному браку. Но это не так.

Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru помог разобраться в распространенной путанице. Многие считают, что в гражданском браке живут те пары, которые не регистрировали отношения в ЗАГСе. Но на самом деле все в точности наоборот.

Если мужчина и женщина проживают в зарегистрированном браке (гражданском), то у каждого из супругов есть четко регламентированные законом права и обязанности, например, совместно нажитое имущество.

«Когда пара проживает без регистрации брака, обычно, женская сторона страдает, так как появляются разногласия по поводу имущества. Это основной камень преткновения постоянной дискуссии о необходимости признавать сожительство, которое происходит дольше определенного срока, зарегистрированным браком», — объясняет Жорин.

Такая практика существует во многих странах. Так, если мужчина и женщина проживают вместе и, главное, ведут совместное хозяйство на протяжении определенного времени (от двух лет и больше), то это совместное проживание признается равным регистрации брака. При таком раскладе у сожителей появляются определенные права и обязанности.

Инициатива внедрить данную практику в нашу страну есть, так как существуют неоднозначные случаи. Например, в практике Жорина случилась история в Ростовской области, когда по иску дамы имущество, которое было нажито в период совместного проживания без регистрации брака, было признано совместно нажитым, хотя это и не по закону. И только на уровне Верховного Суда удалось доказать, что такое имущество не может быть совместно нажитым в незарегистрированном браке.

Такие случаи только подтверждают необходимость урегулирования совместного проживания мужчины и женщины без регистрации брака. Это давно нужно сделать. Насколько известно адвокату, уже существует некая инициатива для участников СВО, поскольку остро стоят вопросы наследования. Ведь при незарегистрированном браке любимая женщина не может считаться наследником первой очереди. Инициатива, по словам эксперта, хорошая, ее только нужно доработать.

Ранее Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.