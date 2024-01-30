В любом случае: Зеленский готовится уволить главкома ВСУ Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Глава Незалежной уже прямо предупредил об этом пока еще главнокомандующего украинской армией.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится снять с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как сообщает издание Financial Times, глава киевского режима встречался с Залужным в понедельник, 29 января. В ходе беседы он предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки.

«Президент (Зеленский. — Прим. ред.) проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства. Генерал отказался от предложения», — сообщает газета, ссылаясь на источники.

По информации издания, решение об отставке Залужного уже принято. Открытым остается лишь один вопрос — когда это произойдет и кто займет его пост.

Споры об отставке Залужного звучат последние несколько месяцев. Об этом заговорили после провала летнего контрнаступления ВСУ. При этом сам Залужный очень популярен на Украине, а ему самому приписывают президентские амбиции.

Кроме того, накануне в украинских Telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что Залужного уже сняли с должности. Однако позднее эту информацию опровергли в Минобороны страны. Но стоит ли доверять словам представителей киевского режима? Ведь неспроста в украинскую прессу просочились эти сведения. Политолог Юрий Светов считает, что о скорой отставке Залужного уже говорят многие признаки. Какие именно — читайте в нашем материале.