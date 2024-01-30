Умер бывший участник рок-группы «Машина времени» Юрий Ильченко
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Фото: ВКонтакте / Юрий Ильченко / id7237801
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Сердце музыканта остановилось на 73-м году жизни.
Умер бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко. Музыканту было 72 года. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в своем Telegram-канале.
Причина его смерти не названа.
Юрий Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, но еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград.
Музыкальную карьеру начал в 18 лет, войдя в состав группы «Мифы» в качестве клавишника. В составе известной рок-группы «Машина времени» находился с 1976 по 1977 год. Музыкант также был участником коллективов «Земляне» и «Интеграл».
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