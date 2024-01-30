Новый уровень сознания? Безопасно ли вживление чипов в мозг человека

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Petr Dvorak

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Недавно мир потрясла новость — впервые в истории компания Маска вживила имплант в мозг человека. Как эти технологии повлияют на жизнь людей и какую несут в себе опасность?

Американский предприниматель Илон Маск продолжает разрабатывать новые технологии, о которых мы еще недавно слышали только в кино. Миллиардер заявил о первой в истории процедуре вживления импланта в мозг человека. В соцсети бизнесмен пояснил, что результаты эксперимента уже можно назвать успешными. Ожидается, что такие импланты помогут парализованным людям двигаться вновь с помощью сигналов. Как чипы влияют на жизнь людей — рассказало издание URA.RU.

Neuralink

Neuralink — это проект Илона Маска, который стартовал в 2016 году. Прибор может передавать сигналы мозга по Bluetooth. Он создан для того, чтобы расширить возможности людей, особенно тех, кто страдает неврологическими заболеваниями. Аппарат позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Также чип может позволять передавать музыку в мозг.

Микрочипы NFC

Данные чипы можно вживлять в руку, чтобы оплачивать покупки, разблокировать телефон и другие гаджеты. Эту технологию испытывали на крысах, свиньях и обезьянах. Удивительно, макака Пейджер смогла сыграть в пинг-понг с помощью чипа, вживленного прямо в мозг. Здесь была представлена технология нейроинтерфейса, которая связывает мозг и компьютер.

Насколько это опасно

Существует риск, что хакеры смогут взломать чипы и перехватить управление, как в самых жутких триллерах. Злоумышленники смогут дистанционно читать мысли и оказывать разрушительное воздействие на мозг, считают некоторые эксперты. Также может быть вероятность, что сам искусственный интеллект возьмет контроль над сознанием человека.

Ученые уверены, чип должен быть очень сильно защищен от внешних электромагнитных воздействий, в частности, рамок безопасности. Неизвестно, как он отреагирует при вспышках молнии, когда идет мощный электромагнитный сигнал.

Перспективы развития

Компания Neuralink планирует изобрести импланты, которые позволят создать «третичный уровень» мозга. Он будет отвечать за умозаключения и познавательные функции. Тут непосредственная связь с искусственным интеллектом. Но сейчас компания бросает все силы на решения вопросов по тяжелым заболеваниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с первым подопытным Маска и жив ли он вообще.