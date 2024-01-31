«Прощай запор»: лучший рецепт пирога для всей семьи

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Этот десерт не только принесет удовольствие во время трапезы, но и поможет наладить некоторые процессы в организме.

Мучительная проблема в виде запора может коснуться каждого. Но есть аппетитное решение. Вкусное и полезное угощение к чаю, которое принесет и моральное, и физическое удовольствие. О рецепте изумительного пирога рассказало издание utro.ru.

Сладкий пирог насыщен клетчаткой. Волшебный десерт устроит профилактику вашему организму. От пирога «Прощай запор» вся семья останется в восторге. Как его приготовить?

Ингредиенты:

Одна морковь;

Два яблока;

Два яйца;

Овсянка долгой варки (120 граммов);

Разрыхлитель (одна вторая чайной ложки);

Мед, сахар (по вкусу).

Способ приготовления:

В блендере нужно взбить овсянку до состояния муки;

Яблоки и морковь натереть на терке и смешать с яйцами, разрыхлителем и сахаром;

Овсяную муку добавить к получившейся смеси и тщательно перемешать;

Форму для запекания смазать маслом и выложить туда массу. Выпекать примерно 35 минут при 180 градусах;

Можно украсить молотыми орехами. Например, грецким.

Приятного аппетита!

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