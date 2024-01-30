Панда Катюша играет с любимыми игрушками и неторопливо кушает рядом с мамой

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова; 5-tv.ru

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Маленькая «девочка» развлекается, как может.

Любимая всеми панда Катюша из Московского зоопарка занимается важными делами. Она теперь взрослая, может сама залазить на лесенку. Уж очень она Катюше полюбилась. Есть время и с резиновой печенькой поиграть, благо никуда не нужно торопиться.

А мама Диндин после тяжелого буднего дня приласкает малышку. Пригреет и уложит рядом. И, конечно, не забудет накормить своего ребенка. Медвежонку понадобятся силы для тяжелой рутины.

Сейчас маленькой Катюше пять месяцев. У нее уже прорезались зубки. Медвежонок растет не по дням, а по часам. Недавний осмотр показал, что панда весит почти девять килограмм, а в длину достигает практически 80 сантиметров.

Милые кадры семейства опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Всем бы нам таких неспешных и приятных будней, как у Катюши.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша «отбилась от лап» и нервирует маму.