Радиационный шторм на Земле: что это такое и чем грозит

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Некоторые люди начали жаловаться на проблемы с давлением. Что еще их беспокоит сегодня и при чем здесь Солнце?

На Земле сегодня начался так называемый радиационный шторм. Он вызван сильнейшей вспышкой на Солнце и выбросом плазмы.

На земле это вызовет геомагнитную бурю, мощностью до 8 баллов из 9 возможных. Это почувствуют люди со слабым сердцем и сосудами, у многих будет слабость и головная боль.

Но нам еще повезло, так как геомагнитный удар пройдет по касательной, а вот если бы это было прямое попадание, то его сила превысила бы самый сильный зафиксированный солнечный шторм, который прошел в середине XIX века.