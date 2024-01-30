Бояться или нет: может ли процедура МРТ вызвать рак

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Так ли безопасна томография, как о ней говорят?

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — метод исследования внутренних органов и тканей с использованием эффекта резонансного поглощения атомами электромагнитных волн. Многие думают, что этот популярный метод диагностики связан с излучением. Отсюда появляются страхи о гипотетическом раке. Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал о том, безопасна ли процедура, изданию aif.ru.

МРТ помогает обнаружить широкий спектр осложнений — воспаления, опухоли, проблемы в нервной и кровеносной системах, проблемы с позвоночником и суставами. Кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов объясняет, что такая томография не может вызвать рак и является безопасной.

Но не нужно делать процедуру бездумно. Например, наличие железного объекта, стали, никеля в организме может сделать процедуру опасной. Будет риск смещения объекта. Впрочем, длительное время врачи используют либо ненамагничиваемые металлы, либо и вовсе материалы, к металлам не имеющие ни малейшего отношения. Но лучше для безопасности иметь выписку, где будет указано, из какого материала сделан условный имплант, или оговорено, что он не является противопоказанием для выполнения МРТ.

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