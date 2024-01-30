Прогнозы не оправдались: главный эксперт МВФ оценил экономику России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Международный валютный фонд учитывал в том числе ожидающееся снижение цен на нефть в мире.

Экономика России растет лучшими темпами вопреки прогнозам. Об этом заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша в ходе спецбрифинга с журналистами.

«Общая картина определенно такова, что российская экономика растет лучше, чем мы прогнозировали», — приводит РИА Новости его слова.

Согласно докладу, МВФ значительно повысил прогноз роста экономики РФ на 2024 год, до 2,6% (плюс 1,5 процентного пункта). Это уже повторялось в 2023 году.

Вместе с тем Гуринша подчеркнул, что в прогнозе эксперты учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным. Однако из-за потолка цен случай с Россией более сложный.

«Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — объяснил Гуринша.

Между тем Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России. И это на фоне того, что российские власти неоднократно заявляли об успехе Москвы, выдержавшей удар и продолжающей эффективно функционировать.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разработке РФ альтернативы мировой финансовой системе.