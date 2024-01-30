Суд в Москве заочно арестовал на два месяца главу СБУ Просняка

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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В совершении какого преступления он обвиняется?

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника СО ГУ Службы безопасности Украины Андрея Просняка. Его заключат на два месяца под стражу. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Либо же заключение под стражу будет осуществлено с момента его здарежания в России. Отмечается, что Просняк обвиняется по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела». Глава СБУ объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы заочно арестовал Киру Ярмыш* и Марию Певчих*. Обе осужденные являются соратницами скандального блогера Алексея Навального**, отбывающего наказание в тюрьме.

* — внесены в список иноагентов

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму