Разработки 24/7: нужно ли России массово модернизировать оружие СССР

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные усовершенствовали советский реактивный бомбомет для применения в зоне СВО.

Россия не нуждается в массовой модернизации советского оружия, так как специалистами ВПК постоянно ведутся разработки новейших и самых современных видов вооружения. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Так эксперт прокомментировал случай применения в зоне СВО модифицированного советского реактивного бомбомета РБУ-6000 калибра 213 миллиметров. Усовершенствовали орудие сами военные, переоборудовав таким образом, чтобы наносить удары по наземным целям. Сергей Хатылев отмечает, что в данном случае это было обусловлено для решения конкретных боевых задач. Вероятнее всего, были изменены параметры ЗРК и увеличена мощность боевой части ракеты и объем взрывчатого вещества.

«Используется эффективно для уничтожения как бронетанковой техники, защищенных сооружений и, соответственно, массового скопления врага. Есть применение этих ракет успешное», — подчеркивает Сергей Хатылев.

Эксперт отмечает, что массовая модернизация ракет, предназначенных для уничтожения воздушных целей, российскому ВПК не нужна.

«Для этого есть ракетные войска в составе сухопутных войск, которые имеют такие ракеты, как „Искандер“, „Кинжал“ и все остальные производные от них, будет так говорить, по наземным целям. Есть тактическое оружие, есть стратегическое оружие, есть оперативно-тактическое оружие», — напоминает специалист.

Что касается новейших разработок, работы по созданию самого современного вооружения ведутся в России беспрерывно и весьма успешно, а тратить силы и средства на то, чтобы переделывать один вид оружия для уничтожения одного класса целей, не имеет смысла.

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