Музей пожарной охраны загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в музее пожарной охраны в центре Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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На ближайшей улице из-за ЧП остановили движение.

Огонь охватил здание музея пожарной охраны, расположенного в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, в распоряжении также появились кадры пожара.

Все случилось на пересечении улиц Гиляровского и Дурова. На кадрах видно, как из окон здания валит густой черный дым. По информации источника, там загорелся строительный мусор.

В департаменте транспорта столицы позднее сообщили, что из-за пожара временно нет движения от площади Борьбы до МЦД Каланчевская в оба направления. Водителей призвали искать другие маршруты.

На месте пожара уже работают сотрудники МЧС. К 15:46 по московскому времени была объявлена ликвидация возгорания на площади десяти квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу шесть автомобилей были уничтожены в результате пожара в Выборгском районе.