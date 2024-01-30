«Дестабилизирующий шаг»: Россия предостерегла США в вопросе ядерного оружия

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Чем опасен этот шаг, по словам замглавы МИД?

Соединенным Штатам следует понимать опасность возвращения ядерного оружия в Великобританию. С соответствующим предупреждением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — сказал он.

При возвращении оружия безопасность Британии и США не укрепится и не станет устрашением для Москвы, а только повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе, подчеркнул Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал, что США решили разместить ядерное оружие в Британии. Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Вместе с тем еще осенью прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что для Москвы будет считаться эскалацией возвращение американского ядерного оружия в Великобритании. Как она отмечала, переход США и НАТО к конфронтационному курсу в отношении РФ и такая практика размещения ядерного оружия Вашингтона в других странах вынуждают Москву принимать «компенсирующие контрмеры».