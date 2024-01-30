Не надо бояться: как защититься от резких перепадов давления

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Чем здоровее организм, тем меньше опасных последствий от давления.

Человек и природа взаимосвязаны. Природные явления часто сказываются на организме людей. Например, атмосферное давление оказывает на самочувствие человека существенное влияние. Доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала, что делать при резких перепадах давления изданию «Страсти».

Влияние на погоду

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина объяснила, что изменения погоды напрямую определяются колебаниями атмосферного давления. Если давление повышается, то погода будет хорошей: холодной – зимой, жаркой – летом. Если давление резко понижается, то ожидается появление облачности и влажности. Эти изменения характерны именно для погоды.

Влияние на человека

У человека же все зависит от здоровья в целом и хронических заболеваний. Поскольку атмосферное давление уравновешивается внутренним давлением человека, то при его изменении в первую очередь изменяется артериальное давление и уровень кровоснабжения тканей.

«Для гипертоника повышение атмосферного давления плохо, так как артериальное давление, исходно повышенное будет повышаться еще больше, даже при условии достигнутой нормотензии (нормальное давление) на фоне приема препаратов. Как итог может развиться гипертонический криз. Самочувствие, конечно, становиться хуже: может усилиться головная боль, присоединиться боль в сердце, нарушается сон», — объясняет врач-кардиолог.

При низком же артериальном давлении самочувствие будет ухудшаться при снижении давления в атмосфере. Кровообращение во всех органах замедлится, и работа их станет менее интенсивной из-за недостаточного поступления кислорода. Это вызовет заторможенность, сонливость и плохое восприятие информации.

Также изменения в давлении влияют на людей с варикозной болезнью вен, с заболеванием щитовидной железы, аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой. При резких перепадах атмосферного давления все проявления будут ярче, особенно у детей и пожилых, так как у первых система приспособления еще не сформирована, а у вторых — уже становится слабее.

Как защититься

Чем меньше болезней у человека, тем меньше будет опасных для здоровья последствий. Самые лучшие способы минимизировать проявления колебаний атмосферного давления — закаливание, занятия спортом и прием витаминов.

«При резких перепадах атмосферного давления важно высыпаться: сон должен длиться до 9 часов. Зарядка и контрастный душ помогут в улучшении тонуса сосудов. Силовые упражнения, с приседанием во время резких перепадов атмосферного давления нежелательны. В случаях имеющихся хронических заболеваний, следует максимально соблюдать приписанный врачом лечебный режим», — сообщает специалист.

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