Засора не избежать: что категорически нельзя смывать в унитаз

В унитазы ни в коем случае нельзя смывать салфетки и еду

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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Совершая эти действия, вы рискуете затопить нечистотами весь дом.

Санузел — одно из самых уязвимых мест в доме. Если не подходить к уходу за ними с должным вниманием — вы можете создать проблемы не только себе, но и соседям. Чтобы избежать непредвиденных визитов сантехника, стоит изучить советы, которые подготовил сайт utro.ru.

Во-первых, с помощью унитазов категорически нельзя избавляться от остатков еды. Люди зачастую думают, что мягкая пища легко покидает трубы и отправляется в канализацию, однако это не так. Жиры от супов, подливок и прочих блюд налипают на трубы и вызывают серьезные засоры.

Во-вторых, стоит прислушаться к объявлениям из общественных туалетов, которые призывают не смывать в унитаз средства личной гигиены. Ватные палочки, влажные салфетки, средства для снятия макияжа и т. д. приводят к поломке не только вашего санузла, но и могут вывести из строя канализацию всего дома.

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