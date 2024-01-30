Власти объяснили ярко-зеленую вспышку, которая напугала жителей Подольска

КГХ: ярко-зеленая вспышка в Подольске связана с коротким замыканием

Фото: Telegram / Подольск

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На кадрах, которые появились утром в социальных сетях, — яркий свет озаряет утреннее небо.

Ярко-зеленая мощная вспышка в небе напугала жителей подмосковного Подольска. Кадры, снятые на видеорегистраторы авто и городские камеры видеонаблюдения, с неизвестным явлением распространились в сети.

На видео показывается, как яркая вспышка на несколько минут озаряет небо и тучи. Произошло это утром 30 января. Сотрудники МЧС начали выяснять причину произошедшего. К настоящему моменту Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы объяснил, что так напугало жителей Подольска.

«На опубликованных видео — короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в настоящее время все системы энергоснабжения Подольска, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что геомагнитные атаки 30 января усилятся до красных показателей. Это связано с произошедшей накануне вспышки на Солнце М6.83, из-за которой все прогнозы перепутались.