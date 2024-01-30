«Лицо болит, проблемы с дикцией»: сообщивший о тяжелом недуге Губин пропал накануне Крещения

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Артист вот уже несколько лет борется с адскими болями. Что сейчас известно о недуге народного любимца, который сводит его с ума?

Заслуженный артист России Андрей Губин ярко и эффектно проявил себя в 90-х. Веселые танцевальные хиты снискали бешеную популярность у аудитории, подарив самому музыканту оглушительное признание. На пике своей карьеры любимец сотен девушек по всей стране пропал уже в 2010, а позже и вовсе стало известно — Губин тяжело болен и уже мысленно собирается отойти в мир иной. Что на самом деле происходит с артистом — в материале 5-tv.ru.

Падение в бездну

Певец Андрей Губин в 90-е был не только одним из самых популярных артистов. В те годы многие поклонницы мечтали о романе с симпатичным музыкантом. Но время берет свое: внешность артиста очень сильно изменилась. Сам Андрей Губин признавался, что испытывает серьезные проблемы с сердцем, а главным последствием сердечных сбоев стала прозолпагия. Этот диагноз характеризуется постоянными спазмами, которые постепенно «сжирают» здоровье пациента.

«Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно», — делился Губин.

Усугубилась ситуация уже спустя несколько лет: после длительного затишья Губин появился на федеральном канале. От прежнего красавчика-музыканта не осталось и следа: кожа певца посерела, зубы выпали, а на голове появились проплешины. Губин уверял, что его преследуют, а боль буквально изводит его. На тот момент артисту казалось, что весь мир хочет его смерти.

«Я ехал в такси, я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал. Ну что вы творите? Ну хорошо, хотя бы не надо давить меня КАМАЗами на улице», — заявил Губин.

Однако кто же именно хочет гибели певца, артист не уточнил. Быть может побоялся назвать конкретные имена в эфире, а может быть, имен не было вовсе.

Врачебный вердикт

Шокированные словами и внешностью Губина врачи тут же принялись исследовать феномен недуга. В беседе с 5-tv.ru психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский озвучил свое мнение, намекнув, что певец, много лет жалующийся на преследование, на самом деле одержим манией, а значит, нуждается в постоянном сопровождении психотерапевтов.

«Если годами человек находится в состоянии такого дискомфорта, то с этим надо что-то делать. Это очень опасно, поскольку большое депрессивное расстройство — это платформа для формирования и развития различных опасных заболеваний опасных для жизни», — подчеркивал Зберовский.

Нашлись и коллеги, которые тут же сочли, что Губин не в себе не столько из-за психологических проблем, сколько из-за пагубных пристрастий. Все последние годы, по словам соседей музыканта, артист злоупотреблял алкоголем. Несколько раз Губина видели в изрядном подпитии: певец еле стоял на ногах и «не вязал лыка». Все обвинения звезда 90-х упрямо отрицал, а по итогу и вовсе закатил журналистам истерику и на полгода ушел в глухую оборону.

Третье появление в ТВ

Внеочередное появление Губина на ТВ ознаменовалось нешуточным скандалом, ничуть не слабее предыдущих. В интервью на федеральном канале музыкант рассказывал, что, несмотря на свою внешность, пользуется большой популярностью у женщин, но жениться в свои 47 лет не торопится, потому что не считает нужным связывать себя обязательствами.

«Я могу общаться только с молодыми, потому что на меня старшие ругаются. И знаю, почему меня молодые любят: потому что я современные тенденции чувствую. К тому же они еще и красивые, и потом, не давят на меня. А если женщине 40 лет — я с ней вообще не могу, максимум три дня», — откровенничал Губин «на шару».

Певец, который приобрел популярность в том числе благодаря миловидной внешности, сознался, что его одолевают комплексы. Болезнь так сильно изменила его лицо, манеру двигаться, что певец потерял все надежды на излечение.

«Я страшный, знакомлюсь пока по телефону. Говорю: „Я Андрей Губин. Если хотите, приезжайте, потусуемся“. Некоторые приезжают… Кто со мной в кино пойдет, посмотри на меня», — высказался певец.

Живее всех живых или нет?

Последнее интервью, связанное с плагиатом на песню «Мальчик-бродяга» певец дал аж в ноябре 2023 года. С тех пор Губин полностью ушел в отшельники, потерял связь с миром и перестал отвечать на звонки. Испугавшись за жизнь и здоровье народного певца, журналисты 5-tv.ru связались с артистом и попросили его рассказать, как он себя чувствует, но в середине декабря вместо голоса певца в трубке была лишь пугающая тишина.

В ответ на сообщения прессы Губин сознался — его состояние ухудшилось. Сейчас он чувствует себя как никогда плохо.

«Не до того мне, миль пардон. Лицо болит, проблемы с дикцией, все интервью на некоторое время отменил. Извините, пожалуйста», — только и смог сказать Губин, а позже перестал отвечать на звонки.

В последний раз артист выходил на связь с каналом сначала 9 января, а позже 17. При повторном обращении певец и вовсе заявил — на ТВ он в ближайшее время не появится. Судя по всему, здоровье Губина вновь дало о себе знать.

Сенсационное откровение

Главной мечтой Андрея Губина вот уже на протяжении 47 лет все еще является излечение. Однако, как оказалось, певец трепетно лелеет и еще одно желание, которое на сегодняшний день для него самого кажется несбыточным. Певец мечтает о прибавлении, причем совсем неважно, какого пола будет малыш — мальчик или девочка.

«Дети, продолжение рода — для меня важнее ничего нет. Для чего была нужна карьера? Чтобы нравится девушкам. Ничего не изменилось», — объяснял Губин в интервью на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Губин ответил на обвинения в плагиате.