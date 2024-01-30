Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Политик объяснил своего решение.

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России. Об этом он объявил сам после подачи подписей в Центризбирком.

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру. В трудный для Родины час не время дробить силы народа», — заявил политик.

Днем ранее, 29 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Также официально зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от партии КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах.