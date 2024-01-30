Расширенный состав: как прошло первое заседание БРИКС под председательством России

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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На встречу первые приехали представители Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Развитие экономических связей и сфера инноваций — приоритетные направления, которым Россия будет уделять особое внимание в рамках своего председательства в БРИКС в этом году. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Сегодня он открыл встречу шерп — доверенных лиц руководителей стран БРИКС. Впервые в таком заседании участвуют представители пяти новых участников объединения — Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

«Расширенный состав БРИКС будет способствовать построению нового более равного и справедливого многополярного миропорядка, который будет лучше отражать реальное положение вещей на международной арене и позволит развивающемуся миру заявлять о себе сильнее и четче. Девиз российского председательства, как вы знаете, «укрепление многосторонности для глобального развития и безопасности», — сказал Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, Россия имеет огромный опыт в организациях мирового и регионального уровня для того, чтобы с легкостью образовать секретариат в БРИКС.