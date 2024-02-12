Безраздельная любовь к животным, дело всей жизни и единственная уязвимость: каким Владимир Путин предстает в глазах россиян «без галстука»

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Россияне знают своего президента исключительно как высокого профессионала и политика, умеющего добиваться поставленных задач.

В преддверии выборов президента России действующий глава государства Владимир Путин заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру снова. 29 января он был официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборах. За Верховного Главнокомандующего сторонники поставили подписей в тысячу раз больше, чем необходимо самовыдвиженцу. Выборы президента страны состоятся уже в середине марта, с 15 по 17 число, а пока изучаем, какие привычки, хобби и черты характера Владимир Путин бережет для общения с самыми близкими людьми.

«Это же Путин, он не спит»

«Это же Путин, он не спит, он работает», — шутил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Действительно: свободного времени у президента страны вне работы практически нет.

Даже в день своего рождения 7 октября из года в год Владимир Путин продолжает усиленно трудиться на благо страны, отодвигая в сторону личные интересы. В дни особенно напряженных командировок Путин спит по пять-шесть часов, умудряясь всегда быть в форме.

Лучшим отдыхом президент считает «смену деятельности», и на вопрос «что вы делаете в свободное время» он однажды ответил: «Работаю». Впрочем, «нормальная обычная жизнь» у президента России тоже есть, но для этого приходится выделять время.

«Привык так жить еще задолго до того, как стал президентом», — вскользь объяснил он.

Особый подход к еде

Для поддержания спортивной формы и сил Владимир Путин старается правильно питаться. Президент немало времени уделяет занятиям в спортзале, катанию на коньках и плаванию. В дни официальных встреч президент страны может пренебречь собственным рационом и специально разработанной для него диетой, но сам политик объясняет это «производственной необходимостью».

«У меня есть общее правило, можно назвать это диетой, можно не называть: все хорошо в меру. Что повара готовят, то и нормально, ничего такого не нужно», — рассказал на одной из официальных пресс-конференций президент. Пресс-секретарь Песков о рационе главы государства говорил так: «Следит за тем, чтобы было поменьше мучного».

Неудивительно, что сразу несколько бытовых историй с участием Владимира Путина связано именно с едой. Так, в 2018 году в день своего рождения президент России и председатель КНР после переговоров в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке организовали неофициальный ужин, в рамках которого сами приготовили блины с черной и красной икрой. Сама встреча хоть и продлилась от силы пары часов, но за это время политические лидеры двух стран успели обсудить интересующие обе стороны вопросы.

В перерыве между кулинарными экспериментами Верховный Главнокомандующий сумел приятно удивить председателя КНР и преподнес ему сбитень. Явно не ждавший такого жеста Си Цзиньпин немало растерялся, столкнувшись с гостеприимным приемом русского президента, но затем сознался, что «у него нет с собой рублей».

«Юанями потом отдашь», — парировал Путин с широкой улыбкой.

Завершились переговоры богатейшим застольем, в рамках которого Си Цзиньпин первый раз попробовал русскую водку и «куснул какую-то колбасу». Совместная встреча двух лидеров на тот момент стала 41-й по счету: сам Путин позже констатировал, что китайский председатель стал первым, с кем глава государства отметил свой день рождения, чем выказал восточному коллеге бесконечное уважение.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», — рассказывал Путин в преддверии своего визита в КНР в 2018 году.

Под руку лучше не попадаться

Президент России Владимир Путин предпочитает размеренный отдых.

«Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой», — делился Путин.

Однажды на отдыхе в Туве он поймал на спиннинг 21-килограммовую щуку. Позже президент отмечал, что не все поверили его рассказам о таком улове, но такой трофей в послужном списке политика действительно был.

Еще спустя время нешуточный переполох в прессе спровоцировал неформальный визит Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибирь в 2021 году. Перед камерами многочисленных репортеров политик появился без привычного классического костюма и галстука, которым предпочел охотничий костюм и шляпу.

За три дня Путин и Шойгу успели погулять по тайге, вживую посмотреть маралов и поймать огромную щуку. Рыбачили политики и на берегу узкой реки, где глава государства забрасывал удочку, и в более полноводных местах.

«Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого», — восхищался президент увиденным.

В прессе тогда журналисты массово сошлись во мнениях: при всем великодушии российского президента, под руку ему все же лучше не попадаться: уж очень ловко он подсекал щуку, а затем с тем же профессионализмом разжигал камин.

Спорт во главе угла

«Сначала — упражнения, затем — бассейн», — описывал Путин свои ежедневные ритуалы, связанные с занятиями спортом.

Еще какое-то время назад, по его словам, он подтягивался по 15–17 раз, но как-то раз переусердствовал и прекратил.

«Чувствую — больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься», — сознался как-то Путин.

Заместить подтягивания Путин в итоге решил другим спортом. Особый упор президент страны сделал на плавание, хоккей и единоборства. Силу и подтянутую фигуру президент России продемонстрировал в Тыве в августе 2017. Фото, на которых политик без футболки держит пойманную рыбу, тут же облетели все СМИ.

О том, что Владимир Путин играет в хоккей и раньше занимался самбо, знают без преувеличения все, но о том, что он — мастер спорта по дзюдо и самбо, президент хвастаться не любит. Занятия спортом научили Путина правильному взгляду и умению следовать своим принципам.

«Основная мысль — это гибкий путь, — говорил Путин о философии дзюдо. — Можно и нужно быть гибким, иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе».

Все свои умения и навыки Владимир Путин продемонстрировал в схватке с лучшими дзюдоистами страны в 2019 году. Чтобы провести спарринг с главой государства, перед татами выстроилась очередь из спортсменов. Непобежденных среди профи не осталось — Путин в два счета уложил дзюдоистов на лопатки, но комментировать превосходство отказался. Это скорее были показательные выступления.

Любовь к животным заставляет трепетать

«Я никогда не видел у президента кошек. Собак — да, а кошек не видел», — рассказывал Песков, отмечая, что в последнее время питомцы президента гораздо реже появляются на публике. При этом он добавил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента».

Любовь к братьям нашим меньшим едва ли не единственная уязвимость, которая существует у Владимира Путина. С ними политик взаимодействует как с детьми — отдавая им всю душу.

Одной из любимых собак президента была лабрадор Конни, которую он иногда брал с собой даже на официальные встречи. В 2000 году Сергей Шойгу забрал Конни из кинологического центра спасателей, чтобы подарить ее Владимиру Путину.

О президентском питомце много писали в СМИ, она была героем комиксов и книг на иностранных языках. В народе питомицу в шутку называли тайным советником: именно она оставалась с Владимиром Путиным во время принятия самых сложных решений.

За долгую жизнь Конни оставила неплохое потомство, причем большая часть щенков была передана в добрые руки. Одного из первых малышей, которого назвали Дарина, подарили пенсионеру из Ростова.

Еще двоих щенков Путин подарил руководителю Австрии, другого — школьнице Кате из Смоленска. Один из потомков президентской собаки отправился в Городскую службу спасения во Владикавказе, чтобы помогать людям.

В 2016 году Путин немало удивил японских журналистов, когда привел на встречу с ними пса породы акита-ину по кличке Юмэ.

«Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам ее представил — она в отличной форме», — заявил Владимир Путин при встрече с журналистами, а когда те совсем растерялись, заявил — «Действительно, собачка очень бодрая».

Щенка акиты Юмэ президенту Путину в 2012 году преподнес губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в знак благодарности за помощь России в ликвидации последствий сильного цунами и землетрясения в 2011 году. Практически сразу добродушный пес стал любимцем политического лидера, а в качестве благодарности за жест Путин подарил губернатору кота с символичным именем Мир.

Всего за время успешного президентства Верховный Главнокомандующий получил в качестве подарка семь животных, все из которых удостоились особого внимания от Путина.

После появления Конни и Юмэ дарить президенту питомцев стало традицией: вслед за прославившимися на весь мир собаками список личных питомцев пополнила сначала болгарская овчарка Баффи, а затем алабай Верный, которого Путину из рук в руки передал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В личной беседе глава страны-партнера отметил, что собаки этой породы славятся на весь мир своей верностью хозяевам, отсюда пес и получил столь зычное имя.

Сегодня Верный, подаренный Бердымухамедовым, здравствует и прекрасно ладит с Юмэ. Сам Владимир Путин как-то отметил, что у двух его любимцев очень похожие черты характера: доброта, самостоятельность, преданность.

Следующего подопечного Владимир Путин получил уже в 2019 году. Четырехмесячный богатырь редкой породы Шарпланинац был подарен российскому президенту в качестве дружеского жеста от президента Сербии Александра Вучича в 2019 году. Считается, что шарпланинские овчарки не боятся медведей. В сербской прессе отмечали, так как медведь — это символ России, то и подарок в виде собаки именно этой породы имел особенный смысл. Своему новому мохнатому подопечному Владимир Путин дал имя Паша: его он оберегает от посторонних глаз как зеницу ока.

Через два месяца после внеочередного «пополнения» в семье Путина появился еще один щенок. На этот раз под крыло президента из Кыргызстана прибыл черный пес породы Тайган, считающийся национальной гордостью страны-дарителя. В Кыргызстане этих питомцев принято дарить особо дорогим гостям, ведь эту породу связывают с самым драгоценным в культуре народа — эпосом «Манас». Такие собаки отлично чувствуют себя в экстремальных горных районах и обладают высокой выносливостью. У Путина пес получил имя Шерхан. Подопечный, отличающийся от всех своих собратьев глубоким черным окрасом, как и его собрат Паша, нечастый гость в прессе: его фото практически нельзя встретить на полосах газет.

Самым, пожалуй, нетривиальным «живым подарком» Владимиру Путину стала тигрица. В 2008 году двухмесячного котенка тигра по имени Машенька политику преподнесли в качестве сюрприза на день рождения. Какое-то время питомица жила в резиденции политика в Ново-Огарево, а стоило ей чуть подрасти, как хищница переехала в зоопарк Геленджика.

«Внешность у нее модельная. В парке еще 12 тигров, но она самая красивая, − рассказывала „СтарХиту“ ветеринар Сафари-Парка Елена Перетокина. − Любит лежать у бассейна, откуда открывается вид на бухту, и, зажмурившись, дышать морским воздухом. Ее самые близкие подруги — тигрицы Кася и Клепа. Мы любим устраивать им „сюрпризы“ − пускаем в бассейн живую рыбу или упаковываем завтраки в коробки. Как кошки они пытаются в них залезть, когда понимают, что не их размер, разрывают картон и играют с ним: купают в бассейне, отнимают друг у друга».

Тигр Маша и по сей день живет и здравствует в зоопарке Геленджика, с аппетитом уминает сырое мясо, а ее вес перевалил за 150 килограммов. На дефицит еды хищнице жаловаться явно не приходится!

Ранее 5-tv.ru писал, как обходительность Путина в общении с влиятельными женщинами Европы и Азии сразила мир.