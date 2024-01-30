Кот в мешке: в чье посольство пойти россиянам для получения шенгенской визы

Фото, видео: Лиходеев Семен / ТАСС; Личный архив Николая Мельника; 5-tv.ru

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Сейчас в страны Шенгенской зоны попасть напрямую практически невозможно, туристы выстраивают свои маршруты через третьи страны. Но это не единственные трудности — для начала еще нужно получить визу.

Сейчас в России документы для оформления шенгенской визы принимают пять основных консульств: Испания, Италия Германия, Франция и Греция. Однако получить на руки необходимое разрешение на путешествие остается сложной задачей. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с 5-tv.ru поделился лайфхаком, как россиянам добиться шенгена, сохранив нервы.

По словам собеседника, несколько лет назад очень просто получить шенгенскую визу можно было через Финляндию. Для это требовались лишь паспорт, загранник, медицинская страховка и финансовые гарантии в виде справки с места работы. При этом каких-то определенных рамок по сумме не было.

«С финнами было все проще, потому что подал документы и через две недели получил уже паспорт готовый. Визу давали минимум на 30 дней, максимум — на полгода», — вспоминает Мельник.

Только вот сейчас в отношениях Москвы и Хельсинки не самый лучший период. Финская сторона и вовсе уже несколько месяцев работает над закрытием сухопутной границы с Россией, обвиняя страну-соседку в пособничестве незаконному потоку мигрантов.

Выбор остается невелик: сегодня Испания, Италия, Германия, Франция и Греция принимают документы для оформления шенгенской визы россиянам, однако процедура стала малоприятной.

«Мы видим сейчас более тщательный акт досмотра тех документов, что у нас подается. То есть, проверяют абсолютно все из того пакета, что я озвучил, и добавили обязательное бронирование авиабилетов и обязательное бронирование места проживания — отеля», — рассказывает эксперт по туризму.

Мельник отмечает, что и здесь есть определенные трудности — забронировать отели за рубежом с помощью российских карт не получится, нужно иметь в рукаве иностранную.

В консульствах, в свою очередь, охотно отказывают заявителям, ссылаясь на предоставление ими недостоверной информации. Если и выдают разрешительный документ, то только на срок поездки.

«Сейчас мультивизу получить стало намного сложнее. Это значит, например, только Франция и только на 15 дней», — поясняет собеседник.

К тому же сильно изменились сроки выдачи визы — документы долго проверяют и «задерживают». По словам специалиста, в доковидное время через Грецию шенгенскую визу возможно было оформить всего за два рабочих дня и сразу на полгода. Были даже случаи, когда страна выдавала россиянам визу сроком годности до двух лет.

«Сейчас срок оформления греческого шенгена составляет не меньше полутора месяца, потому что, во-первых, очень большая запись в визовое консульство. И второй момент — сами греки, к сожалению, тоже стали очень часто отказывать россиянам в выдаче виз», — отметил Мельник.

По мнению эксперта, сейчас вообще не лучшее время для получения шенгенской визы. Главная причина в том, что туроператоры сейчас, в целом, не формируют туры в страны Шенгенсокй зоны. Собираясь в такую поездку, турист полностью берет ответственность за себя. А рисков немало.

«Человек купит билеты, забронирует жилье, и если ему потом откажут в визе, то выйдут финансовые расходы. Это кот в мешке», —предостерегает собеседник.

Прямых авиабилетов по таким направлениям тоже нет — зачастую лететь приходится в пересадками через третьи страны.

Тем не менее, если человек готов бороться с трудностями на пути к заветному путешествию, оформить визу стоит попробовать не через консульство, а через коммерческие визовые центры. В них и сроки проверки документов меньше, и долго ждать записи не придется.

«Коммерческие бизнес-центры бронируют себе места для подачи документов в консульства. Если россиянин зайдет на сайт консульства по системе онлайн или позвонит с целью записаться, то ему предложат запись через четыре месяца.

Если он обратится в визовый центр коммерческий, ему предложат запись на подачу документов через три недели —месяц», — поделился лайфхаком Мельник.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянин прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета.