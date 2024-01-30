«Все очевидно»: что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76

Фото: ТАСС

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Пока специалисты продолжают проводить анализ.

Внешнее воздействие на самолет Ил-76, сбитый в Белгородской области, подтверждают данные бортовых самописцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что специалисты продолжают проводить анализ этих ящиков, вскоре работа завершится.

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и 65 военнопленных ВСУ. По факту трагедии Россия созвала экстренное совещание Совбеза ООН, на котором украинская сторона пыталась обвинить в крушении российскую.

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

СК завел дело о теракте после крушения, на месте трагедии работали криминалисты. На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь.

Черные ящики Ил-76 были сразу обнаружены и доставлены на экспертизу. В СК РФ также выдвинули предварительную версию о том, что удар по борту с пленными был нанесен из села Липцы Харьковской области.

В МИД РФ осудили страны, которые своей поддержкой Украине, допустили атаку боевиков на самолет Ил-76 в Белгородской области. В Кремле назвали убийство киевским режимом своих же военнопленных — чудовищным актом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным экипажа сбитого самолета Ил-76.