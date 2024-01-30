Россия установила квоты на ввоз ряда семян из стран Запада

Кабмин ввел квоты на ввоз семян из недружественных стран в 33,1 тыс. тонн

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Сколько будут длиться эти временные ограничения?

Правительство России приняло решение ввести квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в объеме 33,1 тысячи тонн. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

«Россия вводит временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран… Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных Правительством. Их общий объем составит 33,1 тысяча тонн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы. Действовать они будут до конца 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят запретить поставки пива из стран Запада. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. По его словам, Запад критикует РФ, вводит санкции против нас, а вместе с тем зарабатывает на своем пиве в России.