«Тренд устойчивый»: Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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В конце минувшего года Центробанк РФ поднял показатель до 16% годовых. Когда он пойдет на снижение?

Снижение ключевой ставки в России будет зависеть от многих экономических факторов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.

«Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — сказала глава Центробанка.

При этом Набиуллина предположила, что снижение ключевой ставки может произойти уже во втором полугодии. По ее словам, сегодня есть пространство для снижения показателя.

В конце 2023 года Центробанк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, с 15 до 16% годовых. Эксперты регулятора отмечали высокое инфляционное давление в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента России Владимира Путина, высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. По его словам, такая жесткая позиция будет меняться по мере решения вопросов, связанных с высокой инфляцией.