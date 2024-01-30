Бойцы СВО смогут получать средства реабилитации без подачи заявления

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Кого конкретно касается данное решение?

Правительство России упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке», — указывается в сообщении.

Уточняется, что порядок упрощен для участников СВО, которые стали инвалидами из-за военной травмы или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях.

При они могут отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда. Бойцы также могут купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию. Еще они могут оформить доставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО. В частности, документ запрещает в течение года после гибели участника спецоперации увольнять его жену с работы.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.