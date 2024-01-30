«Тяжелая ситуация»: в Японии высказались о заключении мирного договора с Россией

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тем не менее Токио намерено продолжить решительно продвигать санкционное давление.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен продолжать придерживаться плана о заключении мирного договора с Россией после разрешения вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Об этом он высказался в ходе выступления с программной речью в нижней палате парламента.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал он.

Тем не менее Токио продолжит решительно продвигать санкционное давление на Россию из-за ее спецоперации на Украине. Также Кисида заявил о намерении Японии сотрудничать с международным сообществом и при этом дальше поддерживать Незалежную.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Япония исключением не является, она продолжает вводить санкции против РФ. Среди рестрикций уже запрет на экспорт вакцин и медоборудования. Многие российские политики и предприниматели попадают в черный список. И при этом Токио хочет как можно скорее возобновить гуманитарные обмены с Москвой на Южных Курилах.

Кстати, еще в феврале 2023 года МИД России объявил о закрытии темы мирного договора с Японией.

К слову, однажды в Киеве допустили заморозку украинского конфликта, сравнив ситуацию с вопросом по Курильским островам. Допускается также сценарий, при котором юридическое завершение боевых действий в Незалежной может произойти через многие десятки лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил.