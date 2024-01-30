Илон Маск чипирует людей: что произошло с первым подопытным и жив ли он вообще

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый миллиардер не собирается останавливаться на достигнутом. За чипами — будущее?

Такое раньше видели только в кино — Илон Маск приступил к чипированию людей. Бизнесмен объявил, что первый человек уже получил имплант от компании Neuralink и сейчас успешно восстанавливается после операции.

Электронное устройство вживляется в мозг и позволяет управлять гаджетами одной силой мысли. Ранее его устанавливали только животным, однако в сентябре прошлого года компания Маска получила разрешение для испытания на людях и сразу преступила к поиску кандидатов.

Участников исследования выбирали среди людей с ограниченными возможностями, в частности страдающих параличом. По мнению Илона Маска, эта технология поможет им лучше взаимодействовать с окружающим миром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илона Маска обвинили в наркотической зависимости. Как он оправдался за проваленные тесты?