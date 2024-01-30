Прозрачная надежда: власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Какие важные нюансы нужно будет учесть?

Государство возьмет цены на бензин и дизель под контроль- оптОвую стоимость топлива планируют привязать к биржевым показателям.

Как выяснили «Известия», соответствующий приказ уже готовят в ФАС. Правда, коснется он только поставок по госзаказам. Стоимость контракта- согласно новым правилам- не должна превышать среднее арифметическое биржевых и рыночных цен за последние три месяца. По мнению экспертов, это решит проблемы перекосов в регионах и снизит расходы транспортных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России такси может резко подорожать из-за эксперимента с легализацией доходов. Петербургские депутаты, в частности, хотят пополнить городской бюджет налогами с таксистов. Сейчас сборы, в основном, платят агрегаторы.