Семейные дрязги: кто поимеет выгоду от признания Алена Делона недееспособным

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Артиста частично ограничили в действиях, теперь он не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Во Франции разгорается скандал вокруг легенды мирового кино Алена Делона. Суд ограничил 88-летнего актера в дееспособности. Это значит, что кумир миллионов больше не сможет самостоятельно распоряжаться имуществом, размер которого в прессе исчисляют сотнями миллионов евро. Решение суда связывают с разногласиями между тремя детьми Делона. И все по вопросам наследства тяжелобольного отца. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Имя Алена Делона — на первых полосах французских газет! Но теперь не из-за удачной игры всемирно известного актера — всех интересуют семейные дрязги детей звезды французского кинематографа.

«Отец очень переживает, что он не смог вырастить семью в любви и согласии, он читает журналы, он смотрит телевизор и плачет. Потому что есть впечатление, что все считают, что он уже мертв», — говорила дочка актера Аннушка.

Дочь Аннушка и двое сыновей — Антони и Алэн — наперебой выступают в ток-шоу, кажется, пытаясь убедить всех французов в своей правоте. Суть спора сторонним наблюдателям становится ясна далеко не сразу. Делон еще жив, но уже лишен права распоряжаться имуществом. Этого добились сыновья. Адвокат подчеркивает — 88-летний актер успел написать законное завещание, в котором вроде бы указал все, что нужно

«Делон уже поделил наследство, есть законное завещание и сейчас писать новое было бы нелогично. Он сейчас в таком состоянии, что доказать законность будет очень сложно. И решение суда закрепляет это состояние. Так что завещание меняться не будет, как бы этого кому-то там не хотелось», — говорит адвокат Делона — Николя Реббо.

Это самое завещание совсем не в пользу сыновей. Им актер оставил лишь по четверти состояния — это минимальная доля по французскому законодательству. Остальное, то есть 50%, достанется любимой дочери. По мнению близкого друга семьи — возмутило братьев даже не неравный дележ, а то что у Аннушки оказалось намного больше прав.

«Что именно она будет определять, кому что достанется?! У нее, получается, есть определяющее право, как будто у нее половина акций компании», — говорит журналист Жиль Вердез.

Поводом для публичной свары стало решение дочери перевезти отца на лечение в Швейцарию. Ее родные братья обвинили ее в стремлении убить отца, чтобы завладеть наследством поскорее!

«Мы спорим уже с августа, потому что отец хочет прожить остаток своих дней во Франции, а она и адвокат хотят вывезти его в Швейцарию. Мы же хотим, чтобы его воля исполнялась беспрекословно! Каждый настаивает на своем, у него есть обязательство, сколько дней он должен проводить на территории Франции и на территории Швейцарии. А теперь, когда спору почти полгода, он не хочет никуда. И, главное, его состояние ухудшилось так, что он уже и не может никуда ездить», — говорит сын Делона — Антони.

Ален Делон, впрочем, еще два года назад заявлял, что хочет уйти из жизни. В Швейцарии, в отличие от Франции, разрешена эвтаназия. Но до прошлого года чувствовал себя неплохо, пока рядом находилась Хироми Роллен — последняя спутница жизни, как ее называют.

В прошлом году дети в судебном порядке добились ее отстранения от Делона, тоже обвинив в плохом влиянии на него. И вот теперь обвиняют друг друга и, вероятно, действительно своими распрями все глубже загоняют его в могилу. Знакомые Делона говорят, что он угнетен и подавлен именно потому, что не смог воспитать собственных детей.