Дом, которого нет: аферисты продают несуществующие квартиры в Санкт-Петербурге Сегодня, 15:25 44 44 Жители Петербурга стали жертвами мошенников, которые продают несуществующие дома

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жительницы культурной столицы мечтали перебраться в новую квартиру в центре города, но что-то пошло не по плану.