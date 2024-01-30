«Ядерная кооперация»: по замерзшей Неве перевезли оборудование для АЭС «Аккую»

Мосты на Неве развели, чтобы перевезти оборудование для АЭС «Аккую» в Турции

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Росатом" / ТАСС ; 5-tv.ru

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По водам Северной столицы прошли три ледокола, два буксира и баржа.

Жители Петербурга стали свидетелями редкого события. В Северной столице зимой развели мосты. Делают это в крайних случаях, чтобы провести суда с важным грузом.

В этот раз караван из ледоколов и буксиров вез по замерзшей Неве уникальное оборудование — крупногабаритные установки для турецкой атомной станции (АЭС) «Аккую». Их изготовили на заводе «Росатома» в Петербурге. За сложнейшей операцией наблюдал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Не торопясь, буквально по сантиметру, большегруз завозит на баржу критически важный для машинного отделения турецкой АЭС агрегат. Всего в посылке с берегов Невы таких два. Каждый — весом 320 тонн и 22 с половиной метра длиной.

«Сейчас проходит подготовка к погрузке горизонтальных сепараторов-пароперегревателей. Эти два аппарата предназначены для машинного зала энергоблока номер один первой строящейся в турецкой республике АЭС «Аккую», — говорит директор по производству завода «Ижора» (ГК «Росатом») Костерин Павел.

Чтобы преодолеть путь в несколько километров от завода до морского порта, машиностроители фрахтуют по зимним перкам целую эскадру.

«В состав каравана, который идет по Неве, вошли три ледокола: „Капитан Измайлов“, „Капитан Косолапов“ и „Невская застава“; два буксира и баржа ледового класса», — рассказывает начальник отделения завода «Ижора» Артем Мазуров.

Специально для турецкой АЭС сепараторы-пароперегреватели атомщики сделали горизонтальными, чтобы дошли из Балтики в Черное море. Новая Технология сократила и их количество — два, вместо четырех. Приборы нужны для осушки и перегрева водяного пара, идущего в цилиндры низкого давления турбоагрегата.

А вот сделать их разборными невозможно. Поэтому отправка настолько негабаритного груза оказалась делом непростым.

«Сначала весь караван прошел под Володарским мостом, потом под мостом Александра Невского, Большеохтинским. Еще четыре ключевые переправы через Неву. То, что у машиностроителей летом занимает, как сами говорят, несколько часов, зимой — почти двое суток, не считая согласования. Ну и конечно, очень эффектно на невском льду смотрелись три ледокола, два буксира и баржа», — преедает с места корреспондент Михеев.

Первый энергоблок АЭС «Аккую», который оборудованием из Петербурга доукомплектуют почти до финальной готовности, планируют запустить уже в этом году, а ввести в эксплуатацию — в следующем.

Весной прошлого года главы России и Турции совместно встречали топливо для будущего главного источника энергии в стране.

Самую большую стройку планеты развернули в сейсмологически устойчивом Мерсине. Тем не менее, АЭС двухслойная, выдерживает даже прямое попадание самолета.

Ее мощности должно хватить как минимум на 15-ти миллионный город, как Стамбул. И это только первый шаг в российско-турецкой атомной кооперации.

«Мы готовы максимально локализовать в Турции все компоненты для большой крупной атомной станции. И было бы не по-хозяйски остановиться и разрушить эту ядерную кооперацию», — прокомментировал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ожидается, что сепараторы-пароперегреватели могут быть доставлены по адресу уже к весне, но тут сказать сложно из-за все тех же зимних условий навигации. А петербургские машиностроители продолжат отправлять подобные посылки в Черное море — в Турции полным ходом возводят оставшиеся три энергоблока АЭС.