Во льдах Охотского моря застрял российский танкер

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Жернов; 5-tv.ru

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На борту судна находится 19 человек.

Спасательная операция разворачивается в Охотском море. Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах. На помощь ему отправились наше судно и японский ледокол, так как все происходит недалеко от острова Хоккайдо.

Известно, что танкер под российским флагом шел с Камчатки в Находку. На его борту 19 человек — никто из экипажа не пострадал, само судно также не повреждено.

Экипаж танкера уведомил береговую охрану Японии о ситуации около 03:40 (21:40 по московскому времени), сообщает агентство Kyodo. К нему на помощь сразу же направили патрульный катер, но пока он находился в пути — зашло солнце. Поэтому операцию пришлось приостановить.

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