Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от российских активов

Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

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Как использовать оказавшиеся под санкциями ресурсы РФ для финансирования Украины — Еврокомиссия еще не придумала. Но уже решила, как их хранить.

Постоянные представители стран из состава Евросоюза (ЕС) согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) по использованию доходов от замороженных российских активов. Прибыль планируется, что ожидаемо, тратить на финансирование киевского режима и военную помощь Украине. Об этом сообщается в публикации председательства Бельгии в Совете союза в соцсети X.

«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — сказано в заявлении.

В конце 2023 года ЕК сформировала и представила план использования непредвиденных доходов, которые стали поступать после наложения санкций на российские активы и инвестиции в Европе. Пока кроме принятия этого предложения ничего не случилось. Инициаторы согласились, что нужно копить чрезвычайную прибыль от активов Банка России на отдельных счетах в депозитариях ЕС. И ждать новых предложений ЕК по способам сбора и отправки вырученных за счет ограничений средств по адресу — в Киев.

Прежде эксперты, комментируя ситуацию, отмечали, что на помощь Украине планируется тратить не все доходы от российских активов, а их часть. Также предполагалось, что для перевода средств Украине необходимо разработать определенную программу, узкоспециализированную. В январе 2024-го европейские политики активно заговорили о вышеперечисленных задачах и попытках придумать оптимальный способ финансирования Киева за счет РФ.

Западные государства заморозили около половины российских валютных резервов (примерно 300 миллиардов евро) после начала спецоперации по защите Донбасса. Евросоюзу из них достались около 200 миллиардов, почти все эти деньги распределены по счетам бельгийской клиринговой компании Euroclear. В октябре прошлого года компания заработала три миллиарда евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России.