«Развивается город»: Путин похвалил губернатора Петербурга за хорошие показатели

Фото, видео: Даничев Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ провел накануне встречу с Александром Бегловым. Какие вопросы были включены в повестку?

Накануне у президента РФ Владимира Путина состоялось сразу две встречи, посвященных уже развитию Петербурга и Ленинградской области. Первый разговор был с губернатором Северной столицы.

«Хорошо развивается город. Темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране. Хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности хороший. Безработица на минимальном уровне. Хорошие показатели. Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания: экология, объекты культурного высокого значения, уличные сети, дорожные сети внутри города. Есть чем заняться, у вас тут большое хозяйство», — сказал президент.

«Прежде всего, нужно было заменить те предприятия, „организации-западники“, которым мы создали здесь всяческие условия: налоги, предоставляли, землю, да и многое другое. Сам город и страна предоставляли. Они хорошо, успешно бизнес здесь развивали. И хорошо, в общем-то, зарабатывали. Но ушли — ушли и ушли. Первое время мы, откровенно говоря, думали, что будет, наверное, трудно, тяжело. Но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — сказал Александр Беглов.

В разговоре с губернатором Ленобласти президент поднял одну из самых острых тем — обманутых дольщиков. Александр Дрозденко заверил — этот вопрос будет полностью закрыт уже в ближайшие месяцы. Или даже недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства.