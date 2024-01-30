На пути к независимости: может ли Техас выйти из состава США

Фото, видео: www.globallookpress.com / gingerfinch; 5-tv.ru

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Этот американский штат вполне годится для роли самостоятельной страны. Его территория сравнима с Францией, а вот экономический потенциал куда серьезнее.

Все рекорды популярности в соцсетях сейчас бьют ролики о том, каким государством мог бы стать штат Техас в случае отделения от США. Местные власти проигнорировали ультиматум Белого дома и решили самостоятельно бороться с наплывом сотен тысяч мигрантов со стороны Мексики. Им на помощь уже направили свои мини-армии соседние штаты.

Для роли самостоятельной страны Техас годится просто отлично. Он бы граничил с Мексикой на юге, а со Штатами на северо-востоке и западе. Его население — 30 миллионов человек. Это больше, чем, например, в данный момент на Украине. Территория штата сравнима с Францией, а вот экономический потенциал куда серьезнее.

Техас, фактически, это восьмая экономика планеты и третий в мире добытчик нефти после России и Саудовской Аравии. Многие гиганты в области энергетики, компьютерных технологий и продуктов масс-маркета родом как раз оттуда. Кстати, Илон Маск три года назад перенес туда штаб Tesla и базу Space X, где строит ракеты. Даже капитолий штата практически повторяет внешний вид Белого дома, при этом превосходя его в масштабах. У самих американцев уже давно есть поговорка — «В Техасе все больше». Она как бы подчеркивает финансовую и ментальную независимость местного населения от центральной власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Техас бросил вызов федеральным властям США.