Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что попытки атаки киевского режима была успешно пресечена около 21:50 по московскому времени.

В этот же вечер средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских снаряда, выпущенных из РСЗО «Ураган».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке.