Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
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О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три украинских реактивных снаряда над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что киевский режим предпринял очередную попытку атаки, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Она была успешно пресечена.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли мирные жители.