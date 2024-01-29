Минюст признал благотворительную организацию GlobalGiving* нежелательной в РФ Сегодня, 20:52 Виктория Алакоз 41 41

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В соответствующий список вошли еще две организации из Германии.