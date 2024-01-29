Шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Также известно еще об одной пострадавшей мирной жительнице при обстреле ВСУ.

В Горловке подорвались на украинских минах типа «Колокольчик» шесть работников коммунальных служб. Также пострадала еще одна мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа „Колокольчик“ по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка», — говорится в сообщении.

Также в понедельник националисты выпустили несколько ракет по центру Донецка. В результате обстрела погибли три человека, еще столько же получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.